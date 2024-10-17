Черногорск, Хакасия, 17 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Черногорска в Республике Хакасия начали проводить проверку в связи кражей и повреждением флагов на могилах участников специальной военной операции на городском кладбище. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба МВД по региону.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой в соответствии с действующим законодательством будет принято процессуальное решение», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что руководство регионального МВД взяло под контроль ход проверки.

ИА «Хакасия» ранее в этот же день, 17 октября, сообщило о пропаже российских флагов с могил участников спецоперации в Черногорске. При этом вандалы не тронули знамёна подразделений, в составе которых служили погибшие бойцы.

В июле в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище осквернили могилу бойца, погибшего в ходе спецоперации. Полиция возбудила уголовное дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).