Петропавловск-Камчатский, 17 октября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Тела троих погибших в результате обрушения породы на руднике «Кумроч» в Камчатском крае горняков подняли на поверхность. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

«Тела погибших горняков подняли», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

До этого глава регионального ведомства по ЧС сообщал, что тела троих погибших обнаружили и начали поднимать на поверхность.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 октября Лебедев сообщил, что трое горных рабочих погибли при обрушении порода на руднике Кумроч. По его словам, поисковыми работами занимались члены нештатной военизированной горноспасательной команды.

В ночь на 10 октября на Моховском разрезе компании «Кузбассразрезуголь» в Кемеровской области во время работ по выемки угле открытым способом произошёл обвал породы. В результате этого под завалами оказались двое горняков, спасти смогли только одного.

На шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе 8 октября произошло обрушение порода в очистном забое. Трое из работавших там людей успели эвакуироваться, позднее спасатели при разборе завалов обнаружили тело погибшего.