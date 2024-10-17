Москва, 17 октября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Вопросы готовности медицинской системы к сезонному подъему вирусных заболеваний обсудили участники заседания координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по профилактике заболеваемости работников и населения территорий присутствия предприятий.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАС

Открывая заседание, президент РСПП Александр Шохин отметил, что на фоне сезонного распространения заболеваемости COVID-19 происходит подъем распространения гриппа и ОРВИ, что приводит к высокой нагрузке на систему здравоохранения. «Высокая ответственность работодателей за сохранение здоровья сотрудников сохраняется. Нужно продолжить кампанию по популяризации вакцинации на предприятиях. Отдельный вопрос — по развитию санаторно-курортных комплексов в стране. Видим круглогодичную высокую загруженность санкуров», — сказал Александр Шохин. Он предложил рассмотреть меры поддержки, необходимые для развития сетей корпоративных санаториев.

Председатель координационного совета РСПП по профилактике заболеваемости работников и населения территорий присутствия предприятий Андрей Гурьев отметил, что с началом нового сезона инфекционных заболеваний эпидемиологическая ситуация в стране обострилась. В сентябре наблюдался значительный рост заболеваемости, до 20% в неделю по ковиду и до 50% по гриппу и ОРВИ. В начале октября в связи с благоприятными погодными условиями заболеваемость немного снизилась. Это может дать отложенный эффект, усложнив прохождение пика эпидсезона в декабре. «Вопрос готовности медицинской системы к эпидемиологическим вызовам, как всегда, актуален. При этом нужно помнить, что профилактика болезней, сохранение здоровья и ведение здорового образа жизни лучше любого лечения. Поэтому важно, что компании совместно с органами власти продолжают реализацию комплексного подхода к оздоровлению сотрудников и населения регионов присутствия», — отметил Андрей Гурьев.

Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова рассказала, что на сегодня за счет средств работодателей вакцинированы уже более 2 млн человек.

С докладом об организации санаторно-курортного лечения в условиях крупного предприятия выступил директор департамента по социальной политике АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Дмитрий Калюков. «ФосАгро» сохранила и модернизировала все свои корпоративные санатории и базы отдыха, которые являются для компании не только местом оздоровления и лечения сотрудников и членов их семей, но и местом укрепления семейных ценностей, территорией здорового и духовного образа жизни, создания лучших практик и программ по здоровьесбережению, тиражируемых в городах присутствия компании», — подчеркнул Дмитрий Калюков. Он рассказал, что за последние пять лет «ФосАгро» приобретено свыше 82 тысяч путевок для сотрудников и членов их семей на санаторно-курортное лечение в корпоративные санатории, оздоровительные учреждения регионов присутствия и юга России. Дополнительно санаторно-курортное лечение прошли более 5,5 тысячи ветеранов предприятий, а более 4,3 тысячи детей сотрудников отдохнули в детских оздоровительных лагерях.

Подводя итоги заседания, вице-президент РСПП Виктор Черепов отметил, что национальная система здравоохранения располагает всеми ресурсами, чтобы пройти пик сезона инфекционной заболеваемости. Благодаря тесному взаимодействию органов власти, бизнеса и общественности выстроена динамическая система противодействия распространению инфекций.