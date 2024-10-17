Москва, 17 октября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Установленное годовое задание по набору контрактников в российскую армию выполнено на сегодняшний день на 78%, заявил 17 октября зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на профильном совещании.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%. Темпы в общем и целом достаточно приличные. Самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием», — сообщил Медведев.

На совещании по вопросам комплектования Вооружённых сил контрактниками он сообщил, что посетил 15 октября Ярославскую область и провёл проверку деятельсти пункта по отбору военнослужащих на контракт. Системных нарушений в учёте военных не выявлено.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны в апреле проинформировало о том, что на службу по контракту с начала 2024 года поступило более 100 тыс. человек. В пункты отбора на контракт по всей стране ежедневно в среднем приходят до 1,7 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин 20 сентября подписал указ о создании в Совете безопасности межведомственной комиссии по комплектованию контрактниками ВС РФ. Медведев назначен её председателем, глава Минобороны России Андрей Белоусов — зампредседателя. Медведев 4 октября сообщил, что комиссия приступила к работе во всех регионах и муниципалитетах.