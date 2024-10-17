Москва, 17 октября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Заместитель председателя правления «Газпромбанка» Алексей Попович охарактеризовал 2025 год как ключевой с точки зрения развития технологий в сфере платежей. Об этом он заявил на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. Активное внедрение и использование цифрового рубля физическими лицами, унифицированный qr-код и «единая розетка» станут центральными технологиями в предстоящем году.

Максим Блинов/РИА Новости

«Сегодня все инновации внедряются для и ради клиента», — сказал Попович, отметив, что уже нет никакой сложности перевести деньги из одного банка в другой. Кроме того, подчеркнул он, технология open API позволит клиенту в перспективе видеть все свои продукты внутри одного приложения.

По словам зампреда банка, развитие технологий является основным драйвером конкуренции, которая сегодня идет ускоренными темпами. Так, динамика роста процентных ставок, поведение ключевых игроков рынка сильно изменилось. «К примеру, если еще несколько лет назад самые высокие ставки по вкладам предлагали небольшие банки, то сейчас картина кардинально иная. Конкуренция стала более быстрой, более активной», — пояснил Попович.

Алексей Попович также подчеркнул, что «Газпромбанк» участвует во всех ключевых проектах и инициативах регулятора и являемся форвардом в сфере внедрения финансовых технологий.