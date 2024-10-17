Москва, 17 октября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Операторы мобильной связи «ГПБ Мобайл» и T2 подписали меморандум о взаимодействии на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. Компании вместе будут реализовать проекты на рынке виртуальных мобильных операторов, в том числе решения для предоставления безопасных финансовых услуг, решения мониторинга и управления услугами на базе инфраструктуры радиодоступа Т2, а также функционал Machine-to-Machine для потребностей «ГПБ Мобайл».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, Т2 и «ГПБ Мобайл» будут разрабатывать и выпускать новые продукты, которые усилят позицию «ГПБ Мобайл» на рынке виртуальных мобильных операторов. В рамках меморандума стороны договорились осуществлять взаимную техническую и консультационную поддержку для максимально быстрого регионального развития беспроводной сети «ГПБ Мобайл», а также продуктового и сервисного функционала биллинговой платформы Т2.

На первых этапах взаимодействия компании будут разрабатывать новые решения для мониторинга и управления услугами на базе инфраструктуры радиодоступа Т2. Это поможет обеспечить необходимый уровень качества и доступности услуг связи для роста абонентской базы «ГПБ Мобайл». Также стороны разработают решение для запуска функционала М2М с целью реализации услуг на рынке MVNO.

Также «ГПБ Мобайл» и Т2 будут работать над реализацией новых инновационных и проектно-технических решений для рынка финансовых услуг и рынка связи.

Сотрудничество компаний началось в 2020 году с запуска «ГПБ Мобайл» как MVNO-проекта Т2. За это время сеть партнера развернулась во всех 69 регионах Т2 и демонстрирует стабильный уровень качества и стабильности связи.

Ключевой финансовый партнер «ГПБ Мобайл» — «Газпромбанк». В банке ожидают, что подписание данного соглашения станет следующим шагом в рамках продуктивного сотрудничества «ГПБ Мобайл» и Т2 сразу по нескольким направлениям, включая вопросы безопасности и защиту интересов абонентов.

«Углубление сотрудничества будет способствовать расширению географии присутствия «ГПБ Мобайл», созданию максимально выгодных и удобных тарифов и пакетов услуг», — отметила первый вице-президент «Газпромбанка» Мария Зыбина.

Генеральный директор «ГПБ Мобайл» Анастасия Спешилова подчеркнула, что оператор сотрудничает уже четыре года с T2 в рамках развития MVNO-проекта, и с каждым годом эффективность их взаимодействия растет. «В настоящее время мы готовы перейти к следующему этапу стратегического партнерства, на котором мы не только продолжим развивать функционал «ГПБ Мобайл» на базе готовых решений T2, но и будем совместно реализовывать инновационные проекты, возникающие на стыке финансовых и мобильных услуг», — добавила она.

Генеральный директор Т2 Антон Годовиков отметил, что фабрика MVNO Т2 лидирует на российском рынке по запуску виртуальных мобильных операторов, на инфраструктуре компании уже работает более 25 проектов. По его словам, в Т2 готовы расширять список партнеров и делиться экспертизой развития рынка. Он добавил, что за четыре года сотрудничества с «ГПБ Мобайл» Т2 обеспечила высокие показатели качества технического сервиса. «С подписанием меморандума мы выходим на новый уровень технологического партнерства, концентрируясь на решениях в области безопасности и удобства управления сети», — подчеркнул Годовиков.