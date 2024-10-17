Газа, Палестина, 17 октября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, предположительно, был убит в Газе в ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 17 октября сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник.

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«Если его смерть подтвердится, это будет означать, что Израиль ликвидировал свою главную цель с тех пор, как начал наносить удары и вторгся в Газу в ответ на атаку [ХАМАС]», — сказано в материале.

Как утверждает канал, Синвар, вероятно, скрывался под землей в сети туннелей под Газой с момента вторжения ХАМАС на территорию Израиля. Ранее в тот же день в ЦАХАЛ также заявили о возможной ликвидации Синвара и о том, что военные «проверяют информацию» на этот счёт.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля был ликвидирован глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Он находился в резиденции в Тегеране, где проживали гости, прибывшие на инаугурацию нового президента Ирана. Это место подверглось атаке. Иранские власти обвинили в нападении Израиль.

28 сентября израильская армия заявила о ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате удара по Бейруту. Также ЦАХАЛ заявила о ликвидации командующего ракетным подразделением ливанского движения «Хезболла» Мухаммеда Али Исмаила на юге Ливана, а также других командиров.

5 октября телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник проинформировал, что новый генсек «Хезболлы» Хашем Сафиеддин якобы погиб вместе с помощниками и полевыми командирами движения во время одного из ударов Израиля. Все они укрывались в бункере в южном пригороде Бейрута.