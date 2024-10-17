Москва, 17 октября, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России взяли под огневой контроль всю территорию Купянского района около реки Оскол. Об этом 17 октября сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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«За последнее время у нас очень положительная тенденция сложилась на купянско-сватовском направлении, где уже у наших ребят есть определённые успехи», — привело его слова «РИА Новости».

Ганчев уточнил, что армия России также взяла под огневой контроль дорогу, по которой украинские боевики снабжают свои части на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Ганчев рассказал, что армия России давит украинские формирования на сватовско-купянском направлении. Он уточнил, что российские военные установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населённых пунктов, что не позволяет противнику провести ротацию и подтянуть подкрепление.

Позднее в этот же день глава назначенной киевским режимом Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил обязательную эвакуацию населения Купянска и трёх расположенных рядом с ним общин. По его словам, такое решение связано с ухудшением военной ситуации для украинских формирований.

Глава российской администрации Харьковской области 16 октября заявил, что Киев начал принудительную эвакуацию из Купянска, чтобы скрыть преступления боевиков ВСУ. Ганчев отметил, что украинские власти понимают, что российские военные рано или поздно освободят город.