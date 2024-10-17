Орел, 17 октября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили ещё пять украинских беспилотников в небе над Орловской областью. Об этом 17 октября сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

MOD Russia/Global Look Press

«По текущей информации пострадавших и повреждений нет», — написал он в Telegram-канале.

На места происшествий прибыли оперативные службы.

По словам главы области, атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) стала третьей за сутки. Клычков поблагодарил российских военных за героическую работу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее силы ПВО ликвидировали пять украинских дронов в небе над регионом. Попытка террористический атаки на российскую территорию была пресечена в период с 13:50 до 14:30 мск. Сбиты были беспилотники самолётного типа.

Семь украинских беспилотников были ликвидированы в ночь на 17 октября над тремя российскими регионами. Силы ПВО сбили по два БПЛА над территорией Белгородской и Курской областей, а также ещё по одному над Воронежской, Брянской и Орловской областями.