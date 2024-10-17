Ереван, 17 октября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании парламента поделился опытом общения с эмигрантами из республики, проживающими в Европе.

РИА Новости / Кристина Кормилицына

По словам Пашиняна, он часто встречал в отелях европейских стран граждан республики, которые начинали говорить с ним на армянском языке.

«Возникает вопрос: почему ты эмигрировал, в чём причина? Неужели в гостиницах Армении нет места для работы официантом? Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за серёжки в ухе, третий не любит хаш (наваристое горячее блюдо. — Прим. ред.), четвертый — кебаб и так далее», — привело его слова издание Panorama. am.

Глава армянского правительства уточнил, что считает проблему эмиграции одной из главных для республики, однако она, по его мнению, недостаточно изучена. Он назвал среди причин эмиграции сложности с трудоустройством, связанную с невозможностью защитить свои права несправедливость и службу в армии.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян заявил, что жители Армении вполне могут отказаться от пшеницы в пользу риса, во избежание зависимости от этого стратегического продукта. По его словам, гражданам республики необходимо быть «более гибкими» в такого рода вопросах.

Чиновник отметил, что безопасность в числе прочего зависит от стратегических товаров, которые, по его утверждению, «могут меняться». Основным поставщиком пшеницы в Армению является Россия.