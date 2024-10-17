Брюссель, 17 октября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Российская исполнительница Полина Гагарина подала в Европейский суд иск с требованием снять ограничения, которые были введены против неё в рамках 14-го пакета санкций ЕС. Об этом стало известно в четверг, 17 октября, из картотеки, опубликованной на сайте суда.

Pavel Kashaev/Global Look Press

В иске певица перечислила ряд нарушений со стороны Совета ЕС, среди которых — невыполнение «бремени доказывания» и отсутствие причин включения её в санкционный список.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля видеохостинг YouTube заблокировал канал Гагариной в связи с внесением певицы в санкционный список Евросоюза.

Ранее 24 июня Брюссель принял 14-й пакет санкций против Москвы, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС и множество других ограничений. Также были введены санкции против Гагариной и исполнителя Ярослава Дронова (известен под сценическим псевдонимом SHAMAN), а также актёра Ивана Охлобыстина.