Махачкала, 17 октября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Число пострадавших в ДТП с пассажирской «Газелью» в Хасавюртовском районе Дагестана выросло до 19 человек. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе МЧС.

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

«В Хасавюртовском районе легковушка столкнулась с пассажирской «Газелью». Госпитализированы 19 человек, из них двое детей. К сожалению, водитель микроавтобуса погиб», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте аварии работают девять спасателей и три единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября четыре человека, включая двух сотрудников ДПС, были госпитализированы в результате ДТП с участием фуры на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала в Тарумовском районе Дагестана. 37-летний водитель грузовика не справился с управлением и съехал на обочину попутного направления, где опрокинулся на служебный автомобиль ДПС.

В июле на автомобильной дороге «Кавказ» в Дербентском районе в результате столкновения пассажирской «Газели» и легкового авто погиб один ребёнок. После ДТП госпитализировали 15 человек.