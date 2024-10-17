Москва, 17 октября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Государственная дума РФ на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, который устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 22 440 рублей.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 г. в сумме 22 440 рублей (рост 16,6%). Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль», — сказано в пояснительной записке к закону.

В документе также отмечается, что реализации положений законопроекта поспособствует повышению заработной платы около 4,2 млн работников в России.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 июня, выступая на заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что с 2025 года МРОТ достигнет 48% медианной зарплаты и в дальнейшем будет зависеть от общего роста зарплат в стране.

С 1 января 2024 года МРОТ в России увеличился на 3 тыс. рублей, или 18,5%, и составил 19 242 рубля в месяц. Повышение затронуло около 4,8 млн россиян. Размер МРОТ устанавливается федеральным законодательством и периодически пересматривается.