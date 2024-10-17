Москва, 17 октября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Цифровой сервис VK запустил первую в России масштабную премию для блогеров, создающих контент о кулинарии, — «Фуд-премию 2024». Об этом 17 октября сообщила пресс-служба площадки.

Jens Kalaene/Global Look Press

На награду могут претендовать пользователи, которые активно ведут блоги о гастрономии на платформе «Дзен» или в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Для участия в конкурсе нужно вести блог с аудиторией не менее 5 тыс. подписчиков, а также иметь канал на одной из указанных платформ.

Заявки будут принимать до 7 ноября. Победителей объявят в конце ноября, они получат мерч, наборы для создания мобильного контента и денежные призы. Подробные условия указаны на сайте конкурса.

«На платформах VK десятки тысяч кулинарных блогеров, за которыми наблюдают миллионы пользователей. Мы хотим поддерживать авторов, чтобы они, в свою очередь, повышали качество и публиковали больше уникального контента. В связи с этим мы инициировали премию, чтобы отметить лучших кулинарных авторов и дать им дополнительный стимул к развитию», — отметила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьёва.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября в соцсети «ВКонтакте» запустили программу грантов для тех, кто создаёт видеоконтент. Блогеры могут получить на съёмки роликов до 5 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 5 ноября.

17 октября сервис «VK Видео» запустил «Детский режим», гарантирующий безопасный просмотр контента юными зрителями. Видео в этом секторе подобраны вручную специалистами. При переходе на этот режим создаётся пароль, чтобы ребёнок не мог сам вернуться к взрослым настройкам.