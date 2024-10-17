Москва, 17 октября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор карт «Мир» и «Системы быстрых платежей») создала технологию, позволяющую оплачивать покупки с помощью смартфонов на операционных системах Android и iOS. Об этом 17 октября рассказал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

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«Это действительно прототип решения, который мы разработали. Мы впервые его представили только вчера, про него никто не знал. Решение действительно реализовано на технологии Bluetooth, есть такая технология Bluetooth Low Energy», — привело его слова РБК.

По словам Дубынина, эта технология позволяет обеспечивать бесконтактную оплату в малом радиусе действия терминала оплаты и она является способом идентификации платежа, который НСПК до этого был недоступен.

Он уточнил, что в дальнейшем НСПК собирается запустить такой сервис и на данный момент уже порядка 20 банков проявили интерес к тому, чтобы протестировать у себя эту разработку.

«Мы в будущем точно планируем эту технологию после тестирования передавать банкам для того, чтобы они могли у себя в свои мобильные приложения её встраивать и предлагать гражданам этот способ оплаты», — добавил глава НСПК.

В пресс-службе НСПК отметили, что эта технология будет называться «Волна» и будет способна работать как онлайн, так и при отсутствии интернета. Для её работы будут нужны специальные платежные терминалы нового вида.

Американская компания Apple после начала спецоперации лишила россиян возможности пользоваться системой Apple Pay через технологию NFC. Система Google Pay также прекратила работу в России, однако некоторое время у владельцев смартфонов на Android еще сохранялась возможность расплачиваться через приложения Samsung Pay и Mir Pay. Однако первое уже также прекратило работу, а Mir Pay удалили из магазина приложений после ввода западных санкций против НСПК.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября стало известно, что в России с 1 июля 2025 года должно начаться полноценное широкое использование цифрового рубля. К этому времени самые крупные в РФ банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, включая пополнение и открытие счётов, осуществление переводов, а также приём в инфраструктуре этой формы нацвалюты.

При этом другие кредитные организации с универсальной лицензией могут доработать свои системы до 1 июля 2026 года, а прочие банки — до 1 июля 2027 года. В эти же сроки должны будут начать приём оплаты в цифровых рублях торговые и сервисные предприятия.