Москва, 17 октября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Волнующие вопросы науки обсудили в подкастной студии молодежного сообщества ВЫЗОВ в рамках московского фестиваля «Наука 0+». Героями видеоподкаста смогли стать все желающие. Интерактивная зона работала в креативном пространстве «Новые лица».

Молодежное сообщество ВЫЗОВ Молодые ученые стали гостями студии сообщества ВЫЗОВ на «Науке 0+»

«Видеоподкаст как жанр стал крайне популярным и востребованным в социальных сетях. Он позволяет, с одной стороны, обсудить серьезные вопросы, а с другой — показать личность и характер героя. Наш видеоподкаст имеет лаконичное название «умный». За время работы фестиваля мы записали более 30 видеоматериалов на самые широкие темы, от космоса до микробиологии. Полагаю, что подкасты найдут отклик у широкой аудитории», — отметила координатор молодежного сообщества ВЫЗОВ Валерия Родина.

По её словам, подкасты показывают умную и харизматичную молодежь, которая и в кадре отлично держится, и обладает достижениями в науке.

«Это ещё раз доказывает, что молодые учёные — настоящие лидеры общественного мнения», — подчеркнула она.

Участники фестиваля могли выступить в роли героя интервью в профессиональной студии, оборудованной специальным светом, звуком и камерами. Молодые ученые получили персональную ссылку на готовый медиафайл, обработанный командой режиссеров монтажа. Кроме того, лучшие подкасты будут опубликованы в национальных социальных сетях сообщества, где они получат широкое продвижение.

Молодежное сообщество ВЫЗОВ второй год подряд принимает активное участие в Московском фестивале «Наука 0+», который популяризирует науку для аудитории всех возрастов. В рамках креативного пространства «Новые лица» гости также записали видеовизитки, которые смогут использовать в личных и профессиональных целях. Также сообществом было организовало три шахматных турнира, проходивших под руководством опытных тренеров.