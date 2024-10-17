Москва, 17 октября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Общественное движение «Ветераны России» обратилось к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрию Зубову с просьбой не регистрировать товарный знак «Я русский», заявку на который подал заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов).

Ilya Moskovets/Global Look Press

«Просим вас отказать в регистрации данного товарного знака, так как он затрагивает не только правовые аспекты, но и ценности, важные для каждого гражданина России», — процитировало 17 октября документ «РИА Новости».

В движении уверены, что регистрация подобного товарного знака сделает коммерческим само понятие, лежащее в основе национальной идентичности и культуры России. Намерение применять словосочетание «Я русский» в бизнесе противоречит сущности патриотизма.

Патриотизм не может быть использован в качестве маркетингового инструмента для получения прибыли, подчеркнули общественники.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября в Роспатент поступили заявки на регистрацию товарных знаков «Я русский». Согласно содержанию, под одним из знаков певец сможет выпускать шампуни, пену для ванн и ряд парфюмерных изделий. Под другим он получит возможность производить вино и крепкие алкогольные напитки.

Руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский уточнил, что заявки подали с целью того, чтобы никто другой не мог использовать название песни «Я русский» в качестве бренда, так как попытки уже фиксировались.

15 октября Дронов официально развёлся с женой Еленой Мартыновой. Исполнитель объяснил это решение напряжённым графиком работы и занятостью супругов. При этом он подчеркнул, что никаких обид между ним и Мартыновой нет, они хотят сохранить хорошие отношения.