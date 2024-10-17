Москва, 17 октября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Наиболее популярной трансляцией из Московского зоопарка стала онлайн-трансляция с пандой Катюшей. Об этом рассказал заместитель генерального директора учреждения по зоологической работе Алексей Суслов.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Суслов отметил, что трансляции запустили у многих животных, и желающие могут смотреть их в часы работы зоопарка. «Посетители или просто интересующиеся люди могут посмотреть за жирафом, медоедами, леопардами и другими животными», — добавил он.

Кроме того, зрители любят наблюдать за капибарами и южноамериканской фауной, в том числе ламами и альпаками.

«Также очень популярна семья орангутанов, потому что там очень интересные взаимоотношения», — рассказал Суслов. Он добавил, что все желающие могут понаблюдать также и за символом зоопарка — манулом Тимофеем.

За обитателями Московского зоопарка можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Сейчас камеры работают в 10 вольерных комплексах: панд (Жуи, Диндин и Катюша), азиатских слонов, орангутанов, карликового бегемота Ксюши, рыси, медоедов, сурикатов и гориллы, манула Тимофея. Также трансляция идет с южноамериканской лужайки: на ней обитают капибары, ламы, викуньи и гуанако.