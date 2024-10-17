Соль-Илецк, Оренбургская область, 17 октября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Ранее занимавший пост сенатора от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в исправительной колонии, извинился перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и попросил его о помощи. Соответствующее обращение экс-чиновник опубликовал в своём аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена).

Bulkin Sergey/Global Look Press Рауф Арашуков

«Я прошу простить меня, я признал свои ошибки», — написал Арашуков.

Бывший сенатор также попросил Кадырова о помощи, но не указал, что конкретно ему требуется.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября в Верховный суд от Арашукова и других осуждённых по его делу поступила апелляция. Рассмотрение жалобы назначено на 23 октября.

В декабре 2022 года Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков (советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз») были приговорены к пожизненным срокам за заказные убийства советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова и представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова. Уголовное дело против отца и сына Арашуковых возбудили в 2019 году. Они организовали преступную группу, похитившую газ на сумму более 4,4 млрд рублей у ПАО «Газпром» на юге России, в том числе на Северном Кавказе.

Присяжные согласились с выводами следствия, согласно которым убийства были совершены с целью скрыть хищения. Адвокаты обжаловали это решение суда в январе 2023 года. Судья оставил в силе пожизненные приговоры.

В марте 2024 года суд в Москве дал 16 лет и 16,5 года братьям Рауфа Арашукова Беслану и Руслану по делу об организации преступного сообщества на юге России. Другим 12 фигурантам судья назначил сроки от пяти лет колонии общего режима до 19 лет колонии строгого режима.