Москва, 17 октября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 250 военных на курском направлении. Об этом 17 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты, из них одна БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, а также четыре орудия, из них две гаубицы М777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковая установка реактивных систем залпового огня, четыре миномета и четыре автомобиля», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что шесть украинских военнослужащих сдались в плен.

Также за сутки подразделения группировки войск «Север» отразили шесть контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Зелёный Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька Курской области. В результате противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными.

Всего с момента нападения на Курскую область ВСУ потеряли более 23,8 тыс. военных.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что с начала августа российские военные освободили около половины территории Курской области, ранее захваченной ВСУ. Он подчеркнул, что в боях на этом направлении украинская армия лишилась значительного количества переданной Западом техники и живой силы.

16 октября российский беспилотник «Иноходец» ракетным ударом уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области. Координаты были получены с помощью дрона. Военная техника находилась в лесополосе.