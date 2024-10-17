Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 17 октября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Банк России пока не решил, будет ли повышать ключевую ставку на заседании 25 октября, заявила 17 октября председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам форума Finopolis 2024.

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Она пояснила, что на следующей неделе регулятор будет рассматривать весь комплекс факторов, учитывая новые данные, и уже после этого примет решение по ключевой ставке, которое должно быть выверенным.

Как отметила глава ЦБ, на решение влияет величина инфляции и темпы роста кредитования. Важным фактором также являются «внешние условия». Всё это во многом подтверждает «те соображения, которые были у нас в сентябре» и на основе которых было принято решение о повышении ставки, отметила председатель Банка России.

«Ещё раз — решение не предопределено, будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе», — заявила Набиуллина.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых, объяснив своё решение высоким инфляционным давлением. При существующей перегретости экономики инфляция может превысить семь процентов по итогам года, отметил регулятор.

Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин 14 октября заявил о возможном повышении ключевой ставки на заседании 25 октября.

По прогнозу директора Института нового общества Василия Колташова, Банк России не повысит ключевую ставку выше 20%. В беседе с ИА Регнум он заявил, что повышение вызвано неконтролируемой инфляцией.

По мнению главы Ассоциации банков России Анатолия Козлачкова, повышения ключевой ставки, вероятнее всего, не будет, поскольку есть риск попасть в ситуацию стагфляции — замедления темпов роста экономики на фоне сохранения высокой инфляции.