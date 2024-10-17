Москва, 17 октября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Дешёвого труда в российской экономике не будет, зарплаты продолжат расти, поэтому нужно повышать управленческие компетенции персонала и производительность труда. Об этом 17 октября заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин во время выступления на ежегодном форуме «Производительность 360» в технопарке «Сколково».

Александр Гальперин/РИА Новости

Он не согласен с распространившимися заявлениями о дефиците кадров. По его словам, зачастую это на самом деле дефицит управленческих компетенций. Орешкин призвал бережно относиться к кадровому ресурсу, так как он становится всё дороже.

«Потому что осознание должно прийти — дешёвого труда в нашей экономике не будет, зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше», — процитировало его издание «Интерфакс».

Орешкин отметил, что в условиях роста зарплат предприятиям придётся повышать производительность труда. Это единственный способ сохранить рентабельность. Необходимо инвестировать в технологическое развитие, внедрять программы автоматизации и искусственный интеллект.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в июне заявил, что доходы российских граждан должны расти быстрей, чем ВВП. Он также отметил, что с 2025 года минимальный размер заработной платы (МРОТ) в стране в стране достигнет 48% от медианной зарплаты и будет около 22 тыс. рублей. В дальнейшем рост МРОТ привяжут к индексации общего роста зарплаты.

Росстат в августе сообщил, что в июне рост зарплат в стране составил 6,2% в годовом выражении с учётом инфляции. Среднемесячная начисленная заработная плана работников организаций в этом месяце составила 89 145 рублей. Без учёта уровня инфляции она выросла в сравнении с июнем 2023 года на 15,3%.