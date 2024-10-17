Черкассы, Украина, 17 октября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Митрополита Черкасского и Каневского Феодосия госпитализировали после захвата вооружёнными людьми кафедрального собора Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом 17 октября сообщил Союз православных журналистов.

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«Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий после захвата кафедрального собора госпитализирован», — говорится в сообщении в Telegram-канале СПЖ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ в Черкассах и распылили перцовые баллончики. Отмечалось, что нападавшие также стреляли по настоятелю собора.

Подобная попытка произошла 7 сентября в Боярке Киевской области, где раскольники из ПЦУ (Православная церковь Украины) пытались захватить Покровский храм УПЦ. В украинском селе Зеремля 4 сентября вспыхнул пожар в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ. По словам полицейских, предварительной причиной возгорания мог быть умышленный поджог.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 августа подписал закон, запрещающий деятельность УПЦ на Украине, который также запрещает деятельность аффилированных с ней религиозных организаций. По его утверждению, документ должен укрепить «духовную независимость» украинцев и избавить их от «манипуляций» со стороны России.

Папа Римский Франциск 25 августа в связи с решением киевского режима по УПЦ заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена. Он также выразил опасения по поводу свободы вероисповедания людей.