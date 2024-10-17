В Хакасии с могил участников спецоперации сорвали флаги
Черногорск, Хакасия, 17 октября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В Черногорске с двух рядов могил участников специальной военной операции сорвали флаги. Об этом 17 октября со ссылкой на свидетельства местных жителей сообщило информагентство «Хакасия».
«Здесь ни одного флага нет. Это новые захоронения наших воинов, вот выломанный, вдалеке тоже с корнями вырванный», — сказал собеседник агентства.
Местные жители отмечают, что вандалы ломают и уносят только российские флаги, тогда как знамёна подразделений, в составе которых воевали похороненные, остаются нетронутыми.
Как сообщало ИА Регнум, в мае жителя Хабаровска приговорили к 15 годам заключения за осквернение могил участников спецоперации, поджог военкомата, надругательство над флагом России, хулиганство и вандализм. Отбывать наказание его отправили в колонию строгого режима.
В апреле во Владикавказе задержали местную жительницу за осквернение могил бойцов, погибших в ходе спецоперации. Она, будучи пьяной, проникла на территорию «Аллеи героев» на кладбище, где разбросала венки и вазы с цветами.