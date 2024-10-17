Черногорск, Хакасия, 17 октября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В Черногорске с двух рядов могил участников специальной военной операции сорвали флаги. Об этом 17 октября со ссылкой на свидетельства местных жителей сообщило информагентство «Хакасия».

Александр Река/ТАСС

«Здесь ни одного флага нет. Это новые захоронения наших воинов, вот выломанный, вдалеке тоже с корнями вырванный», — сказал собеседник агентства.

Местные жители отмечают, что вандалы ломают и уносят только российские флаги, тогда как знамёна подразделений, в составе которых воевали похороненные, остаются нетронутыми.

Как сообщало ИА Регнум, в мае жителя Хабаровска приговорили к 15 годам заключения за осквернение могил участников спецоперации, поджог военкомата, надругательство над флагом России, хулиганство и вандализм. Отбывать наказание его отправили в колонию строгого режима.

В апреле во Владикавказе задержали местную жительницу за осквернение могил бойцов, погибших в ходе спецоперации. Она, будучи пьяной, проникла на территорию «Аллеи героев» на кладбище, где разбросала венки и вазы с цветами.