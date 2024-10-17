Архангельск, 17 октября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Тело 49-летней жительницы Архангельска обнаружили в подвале многоэтажки. Женщина находилась в федеральном розыске за неуплату налогов. При ней также нашли два телефона, выписку из приговора и обвинительный акт, о чём сообщил источник ИА Регнум.

Belkin Alexey/Global Look Press

Утром 15 октября слесарь, отвечающий за обслуживание многоквартирного дома на Новом проспекте, нашёл в подвале многоэтажки мумифицированное тело женщины. Мужчина позвонил в полицию.

«Правоохранители установили личность погибшей. Оказалось, что женщина с августа 2024 года находилась в федеральном розыске за УФСИН по ч.1 ст.157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»)», — сообщил источник.

По этой уголовной статье женщине грозило лишение свободы до года. По словам собеседника, погибшая задолжала 130 тыс. рублей.