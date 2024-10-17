Вильнюс, 17 октября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. В «плане победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который он представил накануне, нет ничего нового. Об этом 17 октября заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Global Look Press

«В плане Зеленского нет ничего нового, и я не вижу никаких больших проблем, которые есть. Это только в нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину», — привело его слова «Интерфакс-Украина».

По словам Науседы, нерешительность западных стран в вопросе помощи Киеву ведёт к дальнейшей эскалации конфликта, а в пунктах плана содержатся предложения, которые западное сообщество не сумело реализовать в течение последних лет.

Литовский президент напомнил, что страны — члены НАТО не смогли прийти к согласию в вопросе о вступлении Украины в альянс и у них нет единого мнения и по другим пунктам «плана победы».

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы» Украины. Первым пунктом в нём значится приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ с помощью размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинской армии для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Позднее в этот же день газета The Washington Post написала, что главным пунктом этого плана стало членство Украины в НАТО. По словам автора, киевский режим надеется получить приглашение для Украины в блок до лета 2025 года.

Дипломаты НАТО 16 октября заявили, что границы Украины необходимо чётко определить до её членства в блоке. По их словам, это необходимо, чтобы понять, в каких обстоятельствах возможно задействовать пятый пункт устава альянса о коллективной обороне, не допустив разночтений.

Позднее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ещё преждевременно говорить о полной поддержке всех пунктов «плана победы» Зеленского. Он уточнил, что предложенный проект является «сильным сигналом», который Запад принимает.