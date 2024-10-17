Президент Литвы не усмотрел ничего нового в «плане победы» Зеленского
Президент Литвы Науседа: в «плане победы» Зеленского нет ничего нового
Вильнюс, 17 октября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. В «плане победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который он представил накануне, нет ничего нового. Об этом 17 октября заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«В плане Зеленского нет ничего нового, и я не вижу никаких больших проблем, которые есть. Это только в нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину», — привело его слова «Интерфакс-Украина».
По словам Науседы, нерешительность западных стран в вопросе помощи Киеву ведёт к дальнейшей эскалации конфликта, а в пунктах плана содержатся предложения, которые западное сообщество не сумело реализовать в течение последних лет.
Литовский президент напомнил, что страны — члены НАТО не смогли прийти к согласию в вопросе о вступлении Украины в альянс и у них нет единого мнения и по другим пунктам «плана победы».
Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы» Украины. Первым пунктом в нём значится приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ с помощью размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинской армии для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.
Позднее в этот же день газета The Washington Post написала, что главным пунктом этого плана стало членство Украины в НАТО. По словам автора, киевский режим надеется получить приглашение для Украины в блок до лета 2025 года.
Дипломаты НАТО 16 октября заявили, что границы Украины необходимо чётко определить до её членства в блоке. По их словам, это необходимо, чтобы понять, в каких обстоятельствах возможно задействовать пятый пункт устава альянса о коллективной обороне, не допустив разночтений.
Позднее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ещё преждевременно говорить о полной поддержке всех пунктов «плана победы» Зеленского. Он уточнил, что предложенный проект является «сильным сигналом», который Запад принимает.