Петропавловск-Камчатский, 17 октября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Трое горняков погибли на руднике Кумроч на Камчатке в результате обрушения породы. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

Антон Вергун/РИА Новости

Он уточнил, что на место происшествия прибыли члены нештатной военизированной горноспасательной команды и приступили к поисковым работам.

«Обнаружены трое погибших. Из-под завалов тела достали. Поднимают на поверхность», — написал Лебедев в соцсети «ВКонтакте».

Как передавало ИА Регнум, ночью 10 октября на Моховском разрезе компании «Кузбассразрезуголь» в Кемеровской области во время выемки угля открытым способом произошёл обвал породы. Под завал попали двое горняков, спасти смогли только одного.

8 октября на шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе горная порода обрушилась в очистном забое. И четырёх человек, работавших там, успели эвакуироваться трое. Спасатели при разборе завалов нашли тело погибшего.