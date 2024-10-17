Москва, 17 октября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В Москве задержаны семь членов ОПГ, орудовавшей в конце 1990-х, они обвиняются в пяти убийствах. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба столичного управления Росгвардии.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В ходе совместной работы сотрудников столичного СК и МВД при силовой поддержке ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве задержаны семь человек, которые обвиняются в пяти убийствах и одном покушении на жизнь», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что злоумышленники совершали преступления в период с ноября 1998 по апрель 2006 года.

В ведомстве добавили, что в ходе обысков по месту жительства задержанных обнаружены огнестрельное оружие, патроны и граната. Фигурантам уже предъявили обвинение.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что один из самых известных киллеров России 1990-х годов Алексей Шерстобитов, известный как Лёша Солдат, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, потому что попал под программу о защите свидетелей.

Позднее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла эту информацию, отметив, что сообщения о том, что Шерстобитов подал ходатайство на УДО, не соответствуют действительности.