Санкт-Петербург, 17 октября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолётов. Об этом 17 октября сообщил Telegram-канал Baza.

Андрей Станавов/РИА Новости

Отмечается, инцидент произошёл в ночь на 14 октября. На территорию завода на Кингисеппском шоссе пробрались шесть человек в масках, вооружённые топорами и молотками.

По словам находившихся в цеху сотрудников, неизвестные начали разбивать станки. При этом один из преступников заставил рабочих отдать ему телефоны. Спустя несколько минут неизвестные удалились.

Сейчас на предприятии подсчитывают ущерб. По одной из версий, к этому могут быть причастны конкуренты.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября двое школьников подожгли вертолёт Ми-8 на авиабазе в Омской области. Заказ 16-летние школьники получили в Интернете. В ночное время они проникли на охраняемую территорию, бросили в воздушное судно коктейль Молотова и сбежали.

Вертолёт получил серьёзные повреждения. Скрыться преступники не смогли, их задержали. Заказчики обещали за поджог деньги, но после выполнения задания пропали, переписку удалили.