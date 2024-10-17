Москва, 17 октября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. В отношении исполнительного директора дивизиона «Оборонные решения» ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора предприятия Владимира Финкельштейна возбуждено уголовное дело о хищении свыше ₽130 млн при выполнении гособоронзаказа. Об этом 17 октября сообщили в СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следствием установлено, что в 2013 году оборонным ведомством для исполнения госзаказа был заключён контракт с ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» на общую сумму свыше ₽2 млрд. С марта 2014 по ноябрь 2016 года Лобузько и Финкельштейн при создании и испытании опытного образца военного назначения подделали документы и похитили свыше ₽130 млн. Сам изготовленный образец оказался некачественным.

Лобузько заключён под стражу. Финкельштейн находится под домашним арестом. Ход расследования контролирует Главное военное следственное управление СК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября экс-гендиректора АО «Научно-производственный комплекс «Пеленгатор» Валерия Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова обвинили в мошенничества в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. В 2015–2017 годах фигуранты уголовного дела, исполняя многомиллионный контракт по гособоронзаказу, подделали документы о выполненных работах по разработке систем вооружения. В результате они присвоили и поделили между собой свыше ₽100 млн.

В начале месяца Следственный комитет выявил хищение ₽35 млн при выполнении гособоронзаказа в Перми. В 2022 году трое фигурантов дела, исполняя госконтракт на сумму более ₽190 млн на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе, похитили деньги и распределили между собой.