Алексеевка, Белгородская область, 17 октября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Отбывающий наказание в колонии общего режима в Белгородской области актёр Михаил Ефремов находится в удовлетворительном состоянии, сообщения о резком ухудшении его самочувствия не соответствуют действительности, заявили 17 октября в региональном управлении ФСИН.

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС Михаил Ефремов

«Состояние осуждённого удовлетворительное, без отрицательной динамики, он в полном объёме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей», — сообщили в ведомстве.

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