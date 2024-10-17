Москва, 17 октября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. В московском отеле «Аструс» на Ленинском проспекте девушка устроила поджог в номере по указанию кураторов с Украины. Об этом 17 октября сообщил Telegram-канал «112».

Борис Приходько/РИА Новости

Пожарная сигнализация включилась в комнате на 18 этаже. Огонь был потушен автоматической системой.

При осмотре места инцидента полицейские обнаружили следы бензина, разлитого по всему номеру. Оперативно была задержана предполагаемая поджигательница. 21-летняя девушка на допросе заявила, что получила задание с Украины. Ей велели заселиться в гостиницу и устроить пожар.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре ФСБ задержала шесть человек в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях по подозрению в поджогах на объектах железнодорожного транспорта и связи. Трое из них несовершеннолетние. На задержанных вышли кураторы из украинских спецслужб и предложили им до 15 тыс. рублей за поджоги железнодорожной инфраструктуры.