Москва, 17 октября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Минтруд России предложил провести эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Об этом 17 октября сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Максим Блинов/РИА Новости

Министерство подготовило соответствующий законопроект, внести который на рассмотрение планируется в октябре текущего года. Начать эксперимент намерены с 1 января 2026 года, а его окончание придется на завершение режима «налог на профессиональный доход», запланированное на 31 декабря 2028 года.

По информации издания, тариф страховых взносов планируется установить на уровне 3,845 от страховой суммы. Её размер будет 35 тыс. или 50 тыс. рублей на выбор. Ежемесячный платёж, соответственно, будет 1344 рубля или 1920 рублей.

Не исключается введение понижающих и повышающих коэффициентов. Тогда скидка в размере 10 и 30% будет предоставлена, если застрахованный непрерывно платил взносы, не получая пособие в течение 18 и 24 месяцев соответственно. Если сумма выплаченных за 12 месяцев больничных превысит страховую более чем на 50%, на следующие полгода размер ежемесячного платежа увеличат на 10%.

В соответствии с законопроектом самозанятый сможет выйти на больничный спустя полгода уплаты взносов. Заявление будет приниматься в мобильном приложении «Мой налог».

Как сообщало ИА Регнум, в июне Счётная палата запустила анонимный опрос среди самозанятых, чтобы узнать о готовности платить увеличенный налог с учётом отчислений на пенсию. Палата планирует получить и обработать результаты исследования к ноябрю этого года. При этом до 31 декабря 2028 года не допускается каких-либо изменений размера взносов.

В начале лета генеральный директор Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Исаевич сообщил, что количество субъектов МСП и самозанятых в апреле достигло в стране 6,5 млн и 10 млн соответственно. Он назвал этот показатель рекордным за всё время.