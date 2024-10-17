Астана, 17 октября, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Непобедимость России объясняется поддержкой её гражданами политики президента страны Владимира Путина, а также историей и военным потенциалом государства. Об этом 17 октября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане заявил, что Россия непобедима в военном отношении. Казахстанский лидер уточнил, что продолжение эскалации конфликта на Украине обернётся непоправимыми последствиями для всего человечества.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 14 сентября заявил, что США и Великобритания загоняют ситуацию вокруг Украины на стадию слабо контролируемой эскалации. Российская сторона почти ежедневно предостерегает западных союзников Киева от последствий подобных действий, добавил он.

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