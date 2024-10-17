Москва, 17 октября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В аптеках в ряде российских регионов резко сократилось количество препарата «Семавик», являющегося аналогом датского «Оземпика», сообщил 17 октября РБК.

Елена Никитченко/ТАСС

«Оземпик» и его популярный в России аналог «Семавик» (действующее вещество — семаглутид), предназначенный для лечения сахарного диабета второй типа, часто используют для борьбы с ожирением.

В крупнейшей аптечной сети «Ригла» оформить самовывоз «Семавика» накануне, 16 октября, можно было только из трёх московских аптек, из трёх аптек в Краснодаре и из 68 в Санкт-Петербурге. В подмосковных и в новосибирских аптеках «Семавика» не было вообще.

В аптеках причин возникшего дефицита не назвали. Вероятно, он вызван высоким спросом на препарат, сообщила компания-производитель «Герофарм», добавив, что срок пополнения запасов в аптечных сетях составляет от нескольких дней до недели. Как заявил производитель, производство и поставки «Семавика» идёт в штатном режиме.

Разработанный в Дании в 2012 году препарат для лечения сахарного диабета второго типа «Оземпик» появился на российском рынке в 2019 году. Когда выяснилось, что он эффективен для похудания, его производитель Novo Nordisk выпустил аналог «Вегови» для американских и европейских рынков.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Novo Nordisk объявила о прекращении поставок «Оземпика» в Россию. Фармкомпания уведомила Росздравнадзор заранее — в ноябре 2022 года.

В октябре прошлого года «Герофарм» зарегистрировала дженерик под брендом «Семавик», а позже — «Квинсенту» от «Промомеда».

Аналитическая компания DSM Group 10 октября сообщила, что объёмы продаж российских аналогов «Оземпика» заметно увеличились с начала года и составили с 206,8 тыс. упаковок на сумму 2,1 млрд рублей.