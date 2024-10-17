Москва, 17 октября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Парень бросившей новорождённого в турецком аэропорту 18-летней студентки из Электростали заявил ИА Регнум, что не собирается принимать её ребёнка как своего, поскольку не является его отцом.

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19-летний Андрей из новостей узнал, что его 18-летняя девушка Екатерина, улетевшая в отпуск с мамой, внезапно родила ребёнка в аэропорту. До этого момента парень не знал о беременности своей подруги и был знаком с ней менее полугода. Несмотря на это, Андрей не собирается завершать отношения с Екатериной, но воспитывать чужого ребёнка не готов.

«Я пока с трудом перевариваю информацию, обо всём узнаю из новостей, связаться с Катей пока нет возможности. Но мысль о том, чтобы принять этого ребёнка, мне в голову даже не приходила. Я точно знаю, что не я его отец. Да и финансовой возможности воспитывать ребёнка у меня нет. Я такого не планировал в ближайшем будущем. Мы оба — студенты, нам бы сначала образование закончить, работу найти. У меня скоро практика на учёбе начинается», — объяснил молодой человек.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что Андрей не знает, кто отец ребёнка его девушки. Вечером 13 октября 18-летняя Екатерина Б. была задержана в аэропорту Антальи, во время прохождения паспортного контроля, за несколько минут до задержания она родила в туалете аэропорта ребёнка, которого оставила в унитазе. Новорождённого удалось спасти, он находится под наблюдением медиков. Девушка заявила правоохранителям, что не знала о собственной беременности. Ситуация находится под контролем Генерального консульства России в Анталье.