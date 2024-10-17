Стокгольм, 17 октября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Правительство Швеции выделило Украине $30,41 млн в рамках нового совместного скандинавско-балтийского пакета помощи для восстановления энергетического сектора перед зимним похолоданием. Об этом 17 октября сообщила правительственная канцелярия.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

«Этот пакет помощи важен для поддержки украинского энергетического сектора и помогает обеспечивать жизнеспособность украинского общества и поддерживать тепло в украинских домах», — приводятся в пресс-релизе слова министра сотрудничества и внешней торговли Беньямина Дусы.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре правительство Швеции выделило очередной пакет военной помощи Украине на $440 млн. Были поставлены в том числе танковые боеприпасы, камуфляж для гусеничного БТР Pansarbandvagn 302, средства на беспилотные летательные аппараты и зимнюю одежду.

Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон допустил, что Стокгольм может передать Киеву один из четырёх своих комплексов ПВО Patriot.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в октябре сообщил, что суммарный объём помощи, которую Евросоюз оказал Украине, достиг €110 млрд. Отдельно он отметил, что военные траты Евросоюза на Украину составили €42 млрд. По его словам, к концу 2024 года этот показатель достигнет €45 млрд.