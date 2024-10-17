Вашингтон, 17 октября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своей поездки в США в сентябре не стал просить денег у американских властей. Об этом 16 октября сообщила газета Politico.

Сергей Корсун ИА Регнум

Уточняется, что несколько сенаторов, встречавшихся с Зеленским, заявили, что глава киевского режима не просил напрямую о дополнительном финансировании Украины.

«Сейчас, по его словам, у него есть всё, что ему нужно», — привело слова сенатора Криса Мёрфи издание.

По словам автора публикации, нынешнее финансирование Киева со стороны США закончится в начале следующего года, и пока неясно, будет ли Вашингтон его продлевать.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября Politico написало, что вероятность исполнения требований главы киевского режима по продолжена помощи от США крайне мала. Отмечалось, что у Украины также «почти нет шансов» на членство в НАТО.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник 14 октября рассказал, что США оперативно выделили Израилю батарею ПВО THAAD и при этом оставили Украину без поддержки. По его словам, таким образом Киев получил очередную «оплеуху».