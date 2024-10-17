Москва, 17 октября, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Бывший участник поп-группы «Отпетые мошенники» Игорь «Гарик» Богомазов был госпитализирован в больницу в Москве. Об этом 17 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Darya Orlova/Global Look Press

49-летний музыкант почувствовал недомогание на фоне пневмонии. Мужчина жаловался медикам на слабость и артериальное давление.

Было проведено обследование по подозрению на гипертоническую болезнь, во время которого у артиста выявили также артрит и подагру.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев был экстренно госпитализирован перед началом концерта в Светлогорске Калининградской области. Юбилейное выступление должно было пройти в театре эстрады «Янтарь-холл». У певца случился острый приступ панкреатита.

Певцу Денису Майданову в апреле стало плохо по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии «Я горжусь». Артист выпил лекарство, стал задыхаться, и его доставили в медучреждение. Позднее брат артиста пояснил, что у музыканта случился приступ острой аллергии, вызванный приёмом лекарств. Его госпитализировали с диагнозом «отёк Квинке».