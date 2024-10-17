Тула, 17 октября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. В Туле за организацию незаконной миграции задержаны замначальника полиции по оперативной работе управления МВД России по Тульской области и начальник региональной наркополиции. Об этом в четверг, 17 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По данным следствия, с 2020 по 2024 год задержанные, входя в комиссию по выдаче квот на разрешение на временное проживание мигрантам, за деньги выдавали квоты. При этом они знали, что предоставленные иностранцами сведения о регистрации и работе неверны. Утверждается, что полицейские действовали в составе преступного сообщества на территории региона.

«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ», — указано в Telegram-канале ведомства.

По месту жительства и работы подозреваемых проходят обыски, изымаются важные для следствия предметы. Следователи устанавливают все обстоятельств совершения преступлений и размеры полученных фигурантами взяток.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября ФСБ пресекли два канала незаконной миграции в Свердловской области. По этим каналам в Россию прибыли более 600 человек из стран Восточной Азии. Возбуждены уголовные дела по факту организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Накануне МВД по Иркутской области сообщило о задержании по подозрению в организации незаконной миграции глав этнических диаспор. Председатель Узбекского национального центра и замглавы таджикской диаспоры совместно с центром допобразования за взятки выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ российского законодательства.

В апреле президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Глава государства также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.