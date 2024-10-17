Москва, 17 октября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Роспотребнадзор выявил 48 биологически активных добавок к пище (БАД), не соответствующих требованиям, в связи с чем из оборота изъяли более 118 тыс. упаковок продукции, содержащих запрещённые вещества. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе организации.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Уточняется, что добавки были зарегистрированы в Армении. В их составе выявили симетикон, уменьшающий метеоризм, и мелатонин, отвечающий за борьбу с бессонницей.

«Информация по данному факту направлена в Евразийскую экономическую комиссию, для информирования министерства экономики Республики Армения и проверки обоснованности выданных свидетельств о государственной регистрации продукции, а также принятия соответствующих мер», — заявили в службе.

В России создана рабочая группа, отвечающая за мероприятия по недопущению оборота БАД, содержащих запрещенные вещества. Добросовестные производители добавок продолжают изымать с российского рынка продукцию с семетиконом и мелатонином.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещёнными веществами. В добавках нашли листья коки, кава-кава (перец опьяняющий), запрещённую в добавках ашваганду. За продажу некоторых веществ предусмотрена ответственность по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Более 60 тыс. БАД продавались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации.

В марте в Японии после приёма пищевых добавок с содержанием красного дрожжевого риса от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical госпитализировали более 100 человек, двое умерли.