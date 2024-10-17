Вашингтон, 17 октября, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис заявила, что в случае победы на президентских выборах её правление будет отличаться от политического курса действующего президента США Джо Байдена.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Моё президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена… Я принесу свой жизненный опыт, профессиональный опыт, а также свежие и передовые идеи», — сказала она в интервью телеканалу Fox News.

По словам вице-президента США, она считает себя представителем «нового поколения лидерства». Харрис отметила, что она, в отличие от действующего главы Белого дома, не провела большую часть в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Харрис в интервью Fox News назвала своего политического оппонента — экс-президента США кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, нестабильным и непригодным на эту роль. Она также призвала Вашингтон поддерживать другие страны, невзирая на внутренние проблемы США.

Позднее в этот же день пресс-секретаря штаба Трампа Кэролайн Ливитт назвала катастрофой интервью Харрис ведущему Fox News. По её словам, это показывает, что кандидат от Демпартии не справится с давлением на посту главы Белого дома.

Трамп потребовал, чтобы Харрис прошла тест на умственные способности. По его словам, кандидат от демократов «смертельно медленная», когда отвечает даже на некоторые простые вопросы, что вызывает опасения.