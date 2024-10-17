Москва, 17 октября, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Обвиняемую в распространении ложной информации о Вооружённых силах России врача-педиатра Надежду Буянову в ходе розыска задержали около границы с иностранным государством со значительной суммой денег. Это следует 17 октября из официальных судебных документов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Из документов следует, что врач-педиатр нарушила избранную ей меру пресечения и скрылась от сотрудников правоохранительных органов, после чего её объявили в розыск.

«Она была выявлена в местности, значительно удалённой от установленного судом места применения ранее избранной меры пресечения, в непосредственной близости от границы Российской Федерации с иностранным государством, на территории которого проживают её родственники», — привело выдержку из документов «РИА Новости».

Отмечается, что пытавшаяся сбежать врач везла с собой «значительные суммы денежных средств и средства связи», которые у неё изъяли во время задержания. Врачу вменяют ч. 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ»).

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля в соцсетях появились сообщения о том, что 67-летняя Буянова во время приёма заявила одному из маленьких пациентов, что считает Россию виновной в начале украинского конфликта. Когда она узнала, что семилетний мальчик скучает по погибшему в зоне проведения спецоперации отцу, врач назвала военного армии России «законной целью для Украины».

Узнавшая об инциденте мать ребёнка сообщила об этом в СМИ и написала заявление в полицию. По распоряжению председателя СК Александра Бастрыкина против Буяновой возбудили уголовное дело.

Тушинский суд Москвы 3 февраля избрал Буяновой меру пресечения в виде запрета определённых действий, затем дело переквалифицировали, 27 апреля суд отправил врача в СИЗО на два месяца. Такое решение было связано с тем, что педиатр не предупредила следователей и уехала из Москвы, а 24 апреля не явилась для ознакомления с материалами дела.

Врач свою вину не признала, заявив, что такого разговора с ребёнком якобы не было. В начале мая коллеги Буяновой призвали освободить её из СИЗО, опубликовав открытое письмо в её поддержку.