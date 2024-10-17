Сухум, 17 октября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Переток электроэнергии из России обеспечен в обесточенные из-за аварии на ЛЭП западные районы Абхазии. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба абхазской компании «Черноморэнерго».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уточняется, что 16 октября из-за обрыва высоковольтного провода на ЛЭП «Очамчыра 220» в Очамчырском районе большая часть Абхазии осталась без энергоснабжения. По просьбе абхазской стороны восстановлено энергоснабжение в Сухуми и крупных городах Абхазии в её западной части путём поставок из России.

«Для поддержания нормального функционирования системы до полного восстановления энергоснабжения получен переток электроэнергии из России», — отмечается в сообщении.

На место аварии направлена ремонтная бригада. Как разъяснили в «Черноморэнерго», обрыв провода произошёл на участке протяжённостью 400 метров. На место происшествия направлена спецтехника.

Ранее ИА Регнум сообщало, что абхазские парламентарии стали принимать обещанные России законопроекты после приостановки финансирования Москвой социальных программ страны.

С 1 сентября Россия приостановила обеспечение соцвыплат из-за того, что Абхазия не ратифицировала соглашение о признании судебных и арбитражных решений по экономическим спорам, не обеспечила принятия соглашения об инвестиционных проектах и не отменила ограничения для российского бизнеса на рынке недвижимости.