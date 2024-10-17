Токио, 17 октября, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Ритуальное подношение сделал впервые после своего избрания премьер-министр Японии Сигэру Исиба в храм Ясукуни. Об этом 17 октября сообщил телеканал NHK.

David Monniaux

От имени премьер-министра в храм Ясукуни направили ритуальное подношение в виде украшенного двумя красными лентами деревца клейеры японской в горшке с дарственной надписью «От премьер-министра Сигэру Исибы». Подношение сделано в честь осенних храмовых праздников, которые длятся три дня.

Отмечается, что подношение в храм премьер Японии сделал впервые после того, как занял пост главы правительства. Точно так же поступали и его предшественники.

Храм Ясукуни в азиатских странах чаще всего ассоциируется с милитаризмом Японии. Здесь поклоняются душам всех воинов, погибших за «императора и великую Японию». В храме хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах. На табличках значатся также имена 14 человек, признанных Международным трибуналом военными преступниками во Второй мировой войне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский посол в Японии Сергей Корсунский посетил храм Ясукуни в Токио, чем проявил неуважение к Китаю и другим азиатским народам. В Китае назвали поведение посла грубым нарушением основных принципов международного сообщества.

В апреле 2024 года власти Южной Кореи заявили протест в связи с очередным посещением в Токио японскими политиками храма Ясукуни и подношением даров от правительства Японии храму, который соседние страны Азии ассоциируют с преклонением перед японским милитаризмом.