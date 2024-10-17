Москва, 17 октября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Предложение Международной академии связи (МАС) для российских операторов перестать использовать измеритель скорости интернета SpeedTest поддержали в Госдуме и ФСБ России. Об этом пишут «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум Интернет

МАС получила от силового ведомства и нижней палаты российского парламента соответствующие ответы на свои запросы. В академии отмечали, что SpeedTest принадлежит американской компании Ookla, которая тесно сотрудничает со спецслужбами США.

Президент МАС Анастасия Оситис предупредила, что Соединённые Штаты создали по всему миру систему тестового контроля сетей связи, что вызывает беспокойство. Она уточнила, что SpeedTest способен собирать информацию о сетях связи, которая после может быть использована для совершения кибератак против информационных ресурсов любой страны.

Зампредседателя Госдумы Пётр Толстой в своём письме в МАС отметил, что нижняя палата российского парламента передала запрос на рассмотрение предложения вице-премьеру России Дмитрию Григоренко. Депутат в беседе с «Известиями» отметил, что в условиях спецоперации потенциально вредоносное программное обеспечение на сетях российских операторов должно отсутствовать в принципе.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал граждан России отказаться от использования сервиса электронной почты Gmail, предварительно сохранив необходимые сведения. Он подчеркнул, что жителям РФ не стоит «связываться с иностранными сервисами», а также следует скопировать всё нужное и уничтожить адреса.

8 октября Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord на территории России за нарушение требований российского законодательства. Ведомство ранее направило администрации ресурса ряд требований удалить запрещённый контент, однако материалы так и остались на платформе.