Вашингтон, 17 октября, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) нанесли удары по пяти хранилищам оружия хуситов в районе Йемена. Об этом 16 октября сообщил в своём заявлении глава Пентагона Ллойд Остин, документ опубликован на сайте американского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

Уточняется, что для удара использовались бомбардировщики B-2 Spirit. На складах, по данным Пентагона, размещались «компоненты оружия» всех типов, их хуситы использовали для ударов по судам в регионе.

«Это была уникальная демонстрация способности Соединенных Штатов наносить удары по объектам, которые наши противники стремятся держать вне досягаемости, независимо от того, насколько глубоко они зарыты под землей», — пояснил Остин.

Глава Пентагона уточнил, что бомбардировщики B-2 Spirit продемонстрировали «возможности США по нанесению глобальных ударов в любое время, в любом месте».

По данным йеменского телеканала Almasirah, что США атаковали районы Кахлан и Аль-Абла в восточном пригороде Саады. Информации о разрушениях и погибших телеканал не представил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 7 октября Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли массированные удары по объектам в Тель-Авиве и Эйлате, использовав ракеты и беспилотники.

Йеменские хуситы с начала эскалации конфликта в секторе Газа, атаковали свыше 190 судов, связанных с Израилем, США и Великобританией. Об этом 6 октября заявил лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси.

После обострения конфликта в секторе Газа движение хуситов «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива вплоть до окончания операции в палестинском анклаве не прекратится.