Стокгольм, 17 октября, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Власти Швеции своей русофобской риторикой довели до паранойи население страны, которому всюду мерещится «рука Кремля». Такое заявление сделало посольство России в Швеции, комментируя в Telegram-канале статью об инциденте в коммуне Болльнес к северу от Стокгольма.

Henry Mühlpfordt Русофобия

Неизвестные с неясными целями проникли в помещение местной водонапорной башни в коммуне Болльнес. Полиция не выявила подозреваемых в инциденте, качество воды не изменилось, следов воздействия на башню обнаружено не было. Однако местные жители решили, что это «происки Москвы», так как Россия таким образом пугает шведов, чтобы «посмотреть на их реакцию».

«Всем гражданам этой страны остается лишь посочувствовать: видимо, пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли им мозги русофобской риторикой, что они превратились в параноиков, во всем усматривающих «руку Кремля», — указали в российском диппредставительстве.

Российские дипломаты обратились к политикам и рядовым шведам с призывом не вести себя настолько неуважительно к государству-соседу, даже если у них нет к России тёплых чувств. В посольстве назвали «недопустимым хамством» подобное поведение.

Кроме того, посольство РФ обвинило редакцию газете Svenska dagbladet, опубликовавшую историю с водонапорной башней, в распространении лжи и клеветы, за которую может последовать уголовная ответственность.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак в соцсети X опубликовал фото автомобиля посольства РФ и заявил, что это машина «сторонника военных преступлений». Он призвал заливать краской автомобили российских дипломатов и использовать строительную технику для их поломки.

В ответ на это посольство РФ в Хельсинки заявило, что властям Финляндии стоит задуматься о последствиях разрастания русофобии в стране. Дипломаты подчеркнули, что провокация Салониус-Пастернака не относится к рядовым случаям, так как институт, в котором он работает, является ведущим исследовательским центром страны в вопросах международных отношений. Его курируют парламент и МИД Финляндии.