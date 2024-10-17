Пхеньян, 17 октября, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Автомобильное и железнодорожное сообщение с Республикой Корея полностью разорвала Северная Корея в рамках политики по территориальному размежеванию. Об этом 16 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум КНДР и Южная Корея

Уточняется, что Генштаб Корейской народной армии предпринял меры по «полному физическому разрыву» автомобильных и железных дорог, ведущих в Южную Корею. Участки дорог были подорваны в восточном и западном районах южной границы в рамках политического курса по полному территориальному размежеванию южных пределов КНДР с территорией Республики Корея.

В частности, 15 октября были взорваны участки транспортных путей протяженностью 60 м в селе Камхо провинции Канвондо на востоке страны и в селе Тоннэ на западе. Поясняется, что решение принято в полном соответствии с требованиями конституции и исходя из военно-политической ситуации, которая дошла до «грани войны» на Корейском полуострове из-за провокаций «враждебных сил».

Представитель Министерства обороны КНДР добавил, что в дальнейшем в местах разрыва транспортных путей возведут фортификационные сооружения с целью превращения южной границы в крепость.

Ранее ИА Регнум сообщало, что боле1,4 млн граждан КНДР в течение двух дней заявили о желании вступить в Корейскую народную армию на фоне эскалации напряжённости в отношениях с Южной Кореей.

14 октября генштаб Корейской народной армии привёл в полную боевую готовность артиллерийские подразделения, которые находятся на границе с Южной Кореей. Северокорейская сторона таким образом отреагировала на полёт беспилотника над Пхеньяном.

Агентство Yonhap 15 октября сообщило, что Северная Корея со своей стороны взорвала участки дорог, ведущих в Южную Корею. Южнокорейские военные в ответ открыли огонь. Представитель Госдепартамента СШАМэтью Миллер после этого обвинил КНДР в эскалации напряжённости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова16 октября назвала США единственной страной, из-за которой растёт риск конфликта на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.