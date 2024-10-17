Вашингтон, 17 октября, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Китай пытается склонить чашу весов украинского конфликта в пользу России, заявила журналистам постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.

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Вместе с тем дипломат упрекнула китайские власти в том, что те официально говорят о своём нейтральном статусе в этом противостоянии. Она также обвинила Пекин в якобы поставках России продукции двойного назначения.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября Китай и Бразилия представили совместный меморандум по урегулированию украинского конфликта. Глава МИД КНР Ван И на сессии Генассамблеи ООН подчеркнул, что Китай не подливает масла в огонь и не использует украинский конфликт для извлечения прибыли, а играет конструктивную роль, выступая посредником и продвигая мирные переговоры.

Глава киевского режима Владимир Зеленскийзаявил, что представленный Китаем и Бразилией план является «деструктивным». Политик также предположил, что авторы документа якобы предварительно обсудили его содержание с Россией.

1 октября посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что Китай понимает, кто стоит за украинским конфликтом, а также осознаёт, кто мешает поиску путей мирного урегулирования этого кризиса. Он напомнил, что позиция Пекина в указанном вопросе выражается в том числе в отказе китайской стороны от участия в так называемых конференциях, организуемых киевским режимом и его западными союзниками.

В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Китай ключевой страной в создании условий для урегулирования конфликта на Украине.